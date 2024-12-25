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Сегодня, 14:45

Дмитрий Гунько: «Самое важное — «Урарту» в чемпионской гонке»

Сергей Ярошенко
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Главный тренер армянского футбольного клуба «Урарту» Дмитрий Гунько подвел итоги первой части сезона для команды.

«На данный момент мы находимся в чемпионской гонке — это самое важное. Эту задачу мы ставили, хотя по потерянным очкам расстояние внушительное. Сейчас находимся на второй строчке в турнирной таблице. К сожалению, мы потеряли очки с командами, с которыми не должны были терять и немного усложнили себе жизнь. Именно с этой задачей — не терять очки в тех играх, в которых не должны, где соперник чуть уступает в классе, — не справились на сто процентов. Думаю, это более чем удовлетворительный результат, хотя команда не избежала спада, и это чуть усложнило нам жизнь в борьбе за чемпионство», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

После 18 туров «Урарту» с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице премьер-лиги Армении и отстает от лидера чемпионата «Ноа» на два очка.

Гунько работает в «Урарту» с июня 2022 года. В первый же сезон он привел команду к чемпионству и к победе в Кубке Армении.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Гунько
Футбол
ФК Урарту
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