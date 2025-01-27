Главный тренер «Сьона» — о Миранчуке: «Мне недостаточно того, что он делает»

Главный тренер «Сьона» Дидье Толо выразил недовольство игрой российского полузащитника Антона Миранчука после матча 20-го тура швейцарской Суперлиги против «Базеля» (1:4).

«Мне недостаточно того, что он делает. В чем проблема Миранчука — в технике или настрое? В целом. Он должен делать намного больше», — приводит слова Толо Blick.

29-летний россиянин выступает за «Сьон» с осени 2024 года. В этом сезоне на счету полузащитника 9 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.