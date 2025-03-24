Почеттино: «Если ситуация в сборной США не изменится, то я скажу вам: «Хьюстон, у нас проблемы»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино после поражения от Канады в Лиге наций КОНКАКАФ выразил уверенность, что команда наберет оптимальную форму к чемпионату мира 2026 года.

«Я думаю, у нас есть время. Если через год мы окажемся в такой же ситуации, которой находимся сейчас, конечно, я скажу вам: «Хьюстон, у нас проблемы». Мы не смогли найти и разработать наиболее хорошую стратегию для команды, чтобы сыграть лучше. Но время есть, и я бы предпочел, чтобы это [поражение] произошло сейчас, а не через год», — приводит Goal слова Почеттино.

В понедельник, 24 марта, сборная США уступила Канаде в матче за третье место Лиги наций КОНКАКАФ со счетом 1:2.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Странами-хозяйками стали США, Мексика и Канада.