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Сегодня, 23:24

Главный тренер сборной Португалии не включил Роналду в топ-3 игроков года

Екатерина Савостина
Корреспондент

Стало известно, за кого голосовал главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш при выборе лучшего футболиста мира в 2021 году.

Сантуш не включил в топ-3 нападающего национальной команды Криштиану Роналду. На первое место он поставил Н'Голо Канте («Челси»). На второй позиции оказался Жоржиньо («Челси»). Третьим стал Роберт Левандовски («Бавария»).

Церемония награждения прошла 17 января в Цюрихе (Швейцария). По итогам голосования лучшим футболистом в 2021 году был признан Роберт Левандовски.

Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
Криштиану Роналду
Н`Голо Канте
Футбол
Сборная Португалии по футболу
Фернанду Сантуш
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