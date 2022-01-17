Главный тренер сборной Португалии не включил Роналду в топ-3 игроков года

Стало известно, за кого голосовал главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш при выборе лучшего футболиста мира в 2021 году.

Сантуш не включил в топ-3 нападающего национальной команды Криштиану Роналду. На первое место он поставил Н'Голо Канте («Челси»). На второй позиции оказался Жоржиньо («Челси»). Третьим стал Роберт Левандовски («Бавария»).

Церемония награждения прошла 17 января в Цюрихе (Швейцария). По итогам голосования лучшим футболистом в 2021 году был признан Роберт Левандовски.