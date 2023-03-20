Главный тренер сборной Грузии: «Очень рад, что Сазонов решил выступать за Грузию. Если увижу, что он готов к Норвегии, — сыграет»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль на пресс-конференции в Тбилиси прокомментировал вызов в национальную команду 21-летнего защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова, чья мать — гражданка Грузии Нино Нишнианидзе.

«Мы несколько раз разговаривали с Сазоновым, и он сам изъявил желание играть в сборной Грузии, — сказал Саньоль. — Мне этого было вполне достаточно. После этого приоритетом для меня будет то, насколько он готов к той или иной встрече. Если я увижу, что Саба готов сыграть против сборной Норвегии, то он выйдет на поле. Я очень рад, что он решил играть за сборную Грузии».

Сборная Грузии 25 марта проведет товарищеский матч против Монголии, а 28 марта встретится с Норвегией в первом матче отборочного этапа Евро-2024.