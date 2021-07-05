Главный тренер ПСВ высказался о будущем Малена и Дюмфриса в команде
08:29
Главный тренер ПСВ Роджер Шмидт рассказал, что защитник Дензел Дюмфрис и вингер Дониелл Мален, скорее всего, покинут клуб в ближайшее время, передает Algemeen Dagblad.
Оба игрока проявили себя на Евро и привлекли внимание топ-клубов Европы.
Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры с ПСВ по трансферу Малена, а «Интер» и «Эвертон» борются за Дюмфотса
На Евро-2020 Дюмфрис в четырех матчах забил два гола. В активе Малена две результативные передачи в четырех встречах.
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