Главный тренер ПСВ высказался о будущем Малена и Дюмфриса в команде

Главный тренер ПСВ Роджер Шмидт рассказал, что защитник Дензел Дюмфрис и вингер Дониелл Мален, скорее всего, покинут клуб в ближайшее время, передает Algemeen Dagblad.

Оба игрока проявили себя на Евро и привлекли внимание топ-клубов Европы.

Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры с ПСВ по трансферу Малена, а «Интер» и «Эвертон» борются за Дюмфотса

На Евро-2020 Дюмфрис в четырех матчах забил два гола. В активе Малена две результативные передачи в четырех встречах.