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Сегодня, 16:49

Главный тренер «Шерифа» подал в отставку. На этой неделе команде играть с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Иван Шитик
Корреспондент
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Степан Томас.
Фото ФК &quot;Шериф&quot;.

Главный тренер «Шериф» Степан Томас подал в отставку, сообщает сайт молдавского клуба.

«За 4 месяца вместе с командой Степан Томас сумел с нуля создать команду, которая успешно прошла отбор квалификации еврокубков, сумев, по сути, с новым коллективом, который создал с нуля за короткий срок, пробиться в групповую стадию Лиги Европы.

Коллектив ФК «Шериф» благодарит Степана Томаса и его тренерский штаб за проделанную работу, вклад в развитие клуба и его продвижение на международной арене», — говорится в заявлении.

С одной победой в четырех матчах тираспольский клуб занимает третье место в группе Е Лиги Европы и 27 октября ему предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед».

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ФК Манчестер Юнайтед
ФК Шериф (Тирасполь)
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