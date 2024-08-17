Тренер «Маккаби» Лазетич — о будущем Турдгемана: «Насколько мне известно, Дор остается»

Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Зарко Лазетич ответил на вопрос по поводу дальнейшего пребывания в клубе нападающего Дора Турдгемана.

Ранее «СЭ» сообщал, что в услугах 20-летнего форварда сборной Израиля заинтересован ЦСКА. Трансфер игрока может обойтись артмейцам в 3,5-4 миллиона евро.

«Насколько мне известно, Дор остается. Посмотрим — это вопрос не ко мне, а к руководству клуба. Насколько мне известно, Турдгеман будет с нами», — сказал Лазетич на пресс-конференции.

В 2023 году форвард продлил с «Маккаби» контракт до 2026 года по схеме 3+1. На счету Тургемана 6 матчей за сборную Израиля. Портал Transfermarkt оценивает стоимость израильтянина в 2,5 миллиона евро.

Эли Швидлер