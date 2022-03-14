Главный тренер «Интер Майами» заявил, что Игуаину надо лучше играть за клуб

Главный тренер «Интер Майами» Фил Невилл призвал форварда Гонсало Игуаина старательнее играть.

«Чтобы команда добилась успеха, Игуаин должен нам помогать. Он должен играть за команду прямо сейчас, это вызов. Он наш лучший бомбардир. Требуем от него больше голов и передач. На этом все», — цитирует Невилла Marca.

Игуаин перешел в «Интер Майами» в 2020 году. Его соглашение рассчитано до лета 2022 года. В этом сезоне он провел три матча, сделав 1 ассист.