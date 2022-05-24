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Черчесов о пресс-конференции после Евро-2020: «Отвечал так, как считал нужным»

Черчесов вспомнил о своей пресс-конференции после Евро-2020
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов вспомнил о своей пресс-конференции после чемпионата Европы 2020 года.

Напомним, что сборная России под руководством 58-летнего специалиста заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф турнира.

«Была пресс-конференция, я спокойно ответил на вопросы. Но видимо никто не понял, о чем был разговор. Не знаю, что от меня хотели. Я на вопросы отвечал так, как считал нужным. Говорил, что я чувствовал. Это все зачеркнуто. Анализ сделан. Мы довольны, что сейчас в «Ференцвароше», работает и представляем страну в конце концов. Попадаем под критические стрелы. Кто-то хвалит, кто-то ругает. Самое главное, быть самим собой. Бывают и ошибки, самое главное — их исправлять», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Станислав Черчесов
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