Черчесов о пресс-конференции после Евро-2020: «Отвечал так, как считал нужным»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов вспомнил о своей пресс-конференции после чемпионата Европы 2020 года.

Напомним, что сборная России под руководством 58-летнего специалиста заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф турнира.

«Была пресс-конференция, я спокойно ответил на вопросы. Но видимо никто не понял, о чем был разговор. Не знаю, что от меня хотели. Я на вопросы отвечал так, как считал нужным. Говорил, что я чувствовал. Это все зачеркнуто. Анализ сделан. Мы довольны, что сейчас в «Ференцвароше», работает и представляем страну в конце концов. Попадаем под критические стрелы. Кто-то хвалит, кто-то ругает. Самое главное, быть самим собой. Бывают и ошибки, самое главное — их исправлять», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».