Черчесов об уровне футбола в Венгрии и России: «Больших отличий нет»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сравнил уровень чемпионатов Венгрии, Польши и России.

В прошедшем сезоне венгерский клуб под руководством 58-летнего специалиста выиграл чемпионат и Кубок страны.

«Если вспомнить матчи между командами из Польши и России, это был «Рубин» — «Ракув». Ракув прошел. Если брать встречу между венгерским клубом и российским, это «Ференцварош» — ЦСКА. Тоже «Ференцварош» оказался сильнее. Понятно, что это одна игра и все может быть. Естественно, российский футбол более богатый в экономическом плане, инфраструктура. Но в Польше и Венгрии тоже есть стадионы. Другое дело, что футбол разный, менталитет разный. Невозможно сказать, что лучше, что хуже. Но если брать в целом, то больших отличий нет. Меняется логистика, в Венгрии меньше поездок. В этом плане легче. Но так интересно. Для нас самое главное — это новый опыт», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».