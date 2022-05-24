Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:27

Черчесов об уровне футбола в Венгрии и России: «Больших отличий нет»

Черчесов сравнил уровень футбола в Венгрии и России
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сравнил уровень чемпионатов Венгрии, Польши и России.

В прошедшем сезоне венгерский клуб под руководством 58-летнего специалиста выиграл чемпионат и Кубок страны.

«Если вспомнить матчи между командами из Польши и России, это был «Рубин» — «Ракув». Ракув прошел. Если брать встречу между венгерским клубом и российским, это «Ференцварош» — ЦСКА. Тоже «Ференцварош» оказался сильнее. Понятно, что это одна игра и все может быть. Естественно, российский футбол более богатый в экономическом плане, инфраструктура. Но в Польше и Венгрии тоже есть стадионы. Другое дело, что футбол разный, менталитет разный. Невозможно сказать, что лучше, что хуже. Но если брать в целом, то больших отличий нет. Меняется логистика, в Венгрии меньше поездок. В этом плане легче. Но так интересно. Для нас самое главное — это новый опыт», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ференцварош
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Никакой политики или диссидентства». Как советская шахматистка подставила сборную из-за любви
Запрещенный «флаг войны», американцы и алкоголь, женщина-тренер и сексизм. Главные скандалы на хоккейном ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов сравнил работу в «Ференцвароше» и «Легии»

Черчесов о пресс-конференции после Евро-2020: «Отвечал так, как считал нужным»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости