Черчесов сравнил работу в «Ференцвароше» и «Легии»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сравнил работу в венгерском клубе и польской «Легии».

58-летнего специалист выиграл вместе с «Ференцварошем» чемпионат и Кубок Венгрии, а вместе с «Легией» чемпионат и Кубок Польши.

«Нельзя сравнить, сложнее или легче. Было немного по-другому. Вроде и Восточная Европа, но ситуации разные. Если «Легии» было 100 лет и она отставала от первого места на 11 очков, сейчас наоборот, «Ференцварош» был на первом месте и особо не отставал. Были нюансы. Там одна команда и один характер, здесь другая команда и другой характер. В команде 14 стран представлены, со своими культурами, языками. Много было нюансов. Поэтому тренерскому штабу с одной стороны было трудно, с другой — интересно. Новая ситуация, и нужно было из нее максимально правильно выходить», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».