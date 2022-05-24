Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:18

Черчесов сравнил работу в «Ференцвароше» и «Легии»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сравнил работу в венгерском клубе и польской «Легии».

58-летнего специалист выиграл вместе с «Ференцварошем» чемпионат и Кубок Венгрии, а вместе с «Легией» чемпионат и Кубок Польши.

«Нельзя сравнить, сложнее или легче. Было немного по-другому. Вроде и Восточная Европа, но ситуации разные. Если «Легии» было 100 лет и она отставала от первого места на 11 очков, сейчас наоборот, «Ференцварош» был на первом месте и особо не отставал. Были нюансы. Там одна команда и один характер, здесь другая команда и другой характер. В команде 14 стран представлены, со своими культурами, языками. Много было нюансов. Поэтому тренерскому штабу с одной стороны было трудно, с другой — интересно. Новая ситуация, и нужно было из нее максимально правильно выходить», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Легия
ФК Ференцварош
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Никакой политики или диссидентства». Как советская шахматистка подставила сборную из-за любви
Запрещенный «флаг войны», американцы и алкоголь, женщина-тренер и сексизм. Главные скандалы на хоккейном ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хамшик объявил о завершении карьеры в сборной Словакии

Черчесов об уровне футбола в Венгрии и России: «Больших отличий нет»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости