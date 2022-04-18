В субботу, 16 апреля, «Ференцварош» победил на выезде «Гонвед» (2:1) в мачте 28-го тура чемпионата Венгрии. Команда российского тренера Станислава Черчесова уверенно лидирует, набрав 59 очков и опережая идущую второй «Пушкаш Академию» на 11, а занимающую третье место «Варду» — на 12.

«Против «Гонведа» вышла непростая игра, — сказал Черчесов «СЭ». — Это исторически принципиальный соперник для нашего клуба, да еще недавно победили его в Кубке страны. Конечно, оппонент хотел взять реванш при переполненных трибунах своего стадиона. Мы быстро забили, но затем позволили «Гонведу» сравнять счет. Еще пошел ливень, так что три очка в концовке достались нелегко. Решающий мяч забили после розыгрыша углового: сработала одна из заготовок, которые готовим на тренировках.

В среду проводим в гостях кубковый полуфинал против «Дьора». Этот коллектив идет в середине турнирной таблицы первой лиги, но мы не собираемся его недооценивать, — подчеркнул Черчесов. — В предыдущих двух раундах клуб последовательно выбил из турнира двух представителей высшего дивизиона. Кстати, в «Дьоре» выступает форвард Тамаш Прискин, который в свое время провел, кажется, один сезон в «Алании». У нас же сразу шесть футболистов не смогут выйти на поле из-за травм и болезней. Но очень хотим выйти в финал, запланированный на 11 мая.

А в следующее воскресенье нас ждет домашнее дерби с «Уйпештом» в чемпионате. Мне рассказали, что все билеты уже раскуплены. Соперник сейчас в хорошей форме, идет на четвертом месте и в последних турах только побеждал. «Уйпешт», как и мы, тоже дошел до полуфинала Кубка», — заключил Черчесов.