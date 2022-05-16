Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился планами на предстоящий отпуск.

— Какие у вас лично планы на майский отпуск?

— Он будет коротким и насыщенным. Вдаваться в детали не стану, но надо много чего успеть. В первых числах июня вернусь в Будапешт. Перед отъездом на сбор в Австрию планируем с коллегами сходить на матч сборной Венгрии с Англией. Посмотрим и на своих ребят, выступающих за национальную команду, и на вице-чемпионов Европы, один из сильнейших на сегодня коллективов мира.

4 июня сборная Венгрии сыграют с Англией в рамках турнира Лиги наций. Начало — в 19:00 по московскому времени.