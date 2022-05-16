Черчесов: «Отпуск будет коротким. Перед отъездом на сбор планирую сходить на матч Венгрия — Англия»
Черчесов планирует посетить матч сборной Венгрии с Англией
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился планами на предстоящий отпуск.
— Какие у вас лично планы на майский отпуск?
— Он будет коротким и насыщенным. Вдаваться в детали не стану, но надо много чего успеть. В первых числах июня вернусь в Будапешт. Перед отъездом на сбор в Австрию планируем с коллегами сходить на матч сборной Венгрии с Англией. Посмотрим и на своих ребят, выступающих за национальную команду, и на вице-чемпионов Европы, один из сильнейших на сегодня коллективов мира.
4 июня сборная Венгрии сыграют с Англией в рамках турнира Лиги наций. Начало — в 19:00 по московскому времени.
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