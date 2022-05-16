Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:25

Черчесов: «Отпуск будет коротким. Перед отъездом на сбор планирую сходить на матч Венгрия — Англия»

Черчесов планирует посетить матч сборной Венгрии с Англией
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился планами на предстоящий отпуск.

— Какие у вас лично планы на майский отпуск?

— Он будет коротким и насыщенным. Вдаваться в детали не стану, но надо много чего успеть. В первых числах июня вернусь в Будапешт. Перед отъездом на сбор в Австрию планируем с коллегами сходить на матч сборной Венгрии с Англией. Посмотрим и на своих ребят, выступающих за национальную команду, и на вице-чемпионов Европы, один из сильнейших на сегодня коллективов мира.

4 июня сборная Венгрии сыграют с Англией в рамках турнира Лиги наций. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Станислав Черчесов. Черчесов: «Отпуск будет коротким. Собираюсь на матч Англия — Венгрия»

Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Венгрии по футболу
ФК Ференцварош
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бойкот Олимпиады-1984. Унижение американцев или глупость советских начальников?
Чемпионат мира по хоккею в Финляндии не нужен даже своим. Пустые трибуны, худшая посещаемость и отсутствие сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов подвел итоги сезона для «Ференцвароша»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости