Главный тренер «Црвены Звезды» объяснил, почему Егор Пруцев в этом сезоне не играет за команду

Главный тренер «Црвены Звезды» Милош Милоевич рассказал, почему российской полузащитник Егор Пруцев в этом сезоне не играет за команду.

— В вашей команде выступает россиянин Егор Пруцев. Но в этом сезоне он не играет. Почему?

— Это молодой игрок, но он играет на позиции, где есть сильные футболисты, в том числе сборной. Мы пытались его сдвинуть на другую позицию. Сейчас у него есть шанс проявить себя.

11 августа 2022 года 19-летний россиянин подписал четырехлетний контракт с клубом «Црвена звезда». Он провел за команду один матч и не отметился результативными действиями.

Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» состоится сегодня, 22 ноября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начнется встреча в 20.00 по московскому времени.