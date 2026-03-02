Моуринью: «Если Престианни действительно виновен, то со мной для него все кончено»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью заявил, что карьера 20-летнего аргентинского полузащитника Джанлуки Престианни под его руководством будет «закончена», если тот будет признан виновным в расистских оскорблениях в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

Моуринью подвергся критике за то, что после матча предположил, что Винисиус спровоцировал толпу, танцуя у углового флага после того, как забил единственный гол в игре стыкового раунда Лиги чемпионов. Португальский тренер заявил, что он «полностью и абсолютно против любой дискриминации или предрассудков, или невежества, или глупости».

«Если мой игрок не уважает эти принципы, которые являются моими и «Бенфики» тоже, тогда карьера этого игрока с тренером по имени Жозе Моуринью и в клубе под названием «Бенфика» подойдет к концу. Я не ученый, но я и не невежда. Презумпция невиновности — это право человека, не так ли? Я остаюсь при своем мнении. Если игрок действительно виновен, я никогда не буду смотреть на него так, как смотрел раньше, и со мной для него все кончено. Но я должен поставить перед этим много «если», — цитирует специалиста ESPN.

Винисиус обвинил Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» во время первого матча команд в стыковом раунде Лиги чемпионов, который прошел 17 февраля и завершился победой «сливочных» со счетом 1:0. 23 февраля УЕФА объявил о временном отстранении игрока «Бенфики» на ответную игру, которая прошла 25 февраля в Мадриде (2:1).

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