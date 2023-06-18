Шпилевский: «Делаем все, чтобы оставить Кокорина в «Арисе»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский в разговоре с «СЭ» выразил надежду на то, что форвард кипрского клуба Александр Кокорин останется в команде.

«Решение еще нет. Думаю, все решится на следующей неделе. Всем занимается президент, но до меня лично ничего не доходило. Делаем все для того, чтобы оставить Александра в клубе, хотелось бы этого, но пока все еще в процессе переговоров. Мы же не просто так чемпионство выиграли», — сказал Шпилевский «СЭ».

В прошлом сезоне 32-летний Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. Россиянин провел 20 матчей в чемпионате Кипра, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Он был признан лучшим футболистом сезона в лиге.