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Сегодня, 16:38

Главный тренер «Ариса» — о Кокорине: «Мне хочется оставить такого классного футболиста в команде»

Мария Гусева
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о желании сохранить российского нападающего Александра Кокорина в команде.

- Тут не все от нас зависит. Но мне как главному тренеру, конечно, хочется оставить такого классного футболиста в команде. Он многое нам дает и сам почувствовал веру в него со стороны клуба и тренерского штаба. Вижу, с каким желанием он приходит на тренировки. Он каждый раз прибавляет.

— Не общались с руководством на эту тему?

— Пока еще рано. Еще не доиграли даже первый круг. Думаю, ближе к весне этот вопрос будет подниматься.

— Как сам Александр на это смотрит?

— С ним на эту тему не общались. Сейчас полная концентрация на поддержке его здоровья и на чемпионате.

— Кокорин был не самым молодым, когда его брали.

— Это в виде исключения. У меня такая же ситуация была в «Кайрате», когда президент предложил взять Вагнера Лава. Тогда такого игрока нам не хватало. То же самое было у Сани. Это вопрос желания и характера. Насколько ты готов выкладываться и принимать требования. О мастерстве не говорится, потому что это ты не забудешь, этому его не надо учить. Плюс это большой импульс для молодых ребят, — цитирует «РБ Спорт» Шпилевского.

31-летний Кокорин выступает за кипрский «Арис» на правах аренды. Он принадлежит «Фиорентине». В текущем сезоне россиянин провел 10 матчей за «Арис», забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.

Источник: РБ Спорт
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
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