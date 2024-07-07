Главный тренер «Ариса» Шпилевский рассказал, что его приглашали работать в европейский клуб
Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, что мог перейти на работу в другой европейский клуб этим летом.
— Были три варианта. Интересные команды, большие чемпионы. Но я чувствую, что пока не выполнил миссию с «Арисом». Это интересный проект. Конечно, амбиции у меня, как и у каждого тренера, большие. Продолжаю доказывать с ребятами, что мы способны на многое. Но у меня есть желание в будущем работать в больших европейских командах из сильнейших чемпионатов, — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».
Он добавил, что предложения были от клубов средних чемпионатов.
Шпилевский возглавляет «Арис» с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 клуб впервые в своей истории стал чемпионом Кипра.
Новости