Главный тренер «Ариса» рассказал, как решил ставить в команде несвойственный Кипру футбол

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал об особенностях кипрского футбола.

«На Кипре целый ряд клубов с традициями и еврокубковым опытом. Культура здешнего футбола такова, что команды больше ориентируются на владение мячом, на контроль. Опытные игроки в почете. Поэтому, когда я наметил, что мы должны действовать иначе, в более динамичной манере, почувствовал определенное сопротивление со стороны киприотов. Пришлось использовать дар убеждения: друзья, это мой стиль, и если я во что-то верю, то не отступаю. Свой футбол я исповедую уже 16-й год. С первого дня практики знаю, как он должен выглядеть! Хотел бы отметить скаутинговую систему «Ариса». Нам удается делать правильный выбор. Для меня очень важно распознать менталитет футболиста, попавшего в сферу интересов клуба. Мне виден его характер с трибуны — допустим, как наш кандидат реагирует на неудачное действие партнера и потерю мяча. Футболист, которого мы приглашаем, должен уметь страдать за партнера. А если не побежал, не вступился за своего товарища, устал, обмяк, тогда, понятно, не наш вариант. И личное общение тоже важно. Стараюсь пообщаться с футболистом на этапе изучения его кандидатуры», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

«Арис» гарантировал себе чемпионство в чемпионате Кипра. Команда Шпилевского с 74 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий на 2-й позиции АПОЭЛ на 6 очков. За «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин.