Кокорин может дебютировать за «Арис» в пятницу

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, когда нападающий Александр Кокорин сможет дебютировать за команду.

В среду, 31 августа, клуб из Лимасола объявил об аренде 31-летнего россиянина из «Фиорентины» до конца сезона-2022/23.

«Понятно, что последний полноценный матч, который сыграл Кокорин, был товарищеским на сборах, — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт». — И то Александр провел на поле не все 90 минут. Сейчас ему понадобится нагрузка, которую он будет получать в играх и на тренировках. Но Кокорин горит желанием, готов все доказать в первую очередь себе самому. Я очень рад этому приобретению, потому что качество в завершении атаки у него присутствует. Тем более у него сейчас идеальный возраст, чтобы вернуться на прежний уровень. Мы хотим ему в этом помочь».

Тренер ответил на вопрос о том, сколько минут готов играть Кокорин уже сейчас.

«Александр вчера только прилетел, прошел медобследование и провел индивидуальную тренировку. Сегодня предыгровая, поэтому тоже больших нагрузок не будет. Завтра у нас игра. Посмотрим. Он будет в заявке, но понятно, что выйдет на поле не с первых минут. Возможно, какое-то количество времени получит», — сказал он.

В пятницу, 2 сентября, «Арис» на своем поле сыграет с «Олимпиакосом» из Никосии в матче 2-го тура чемпионата Кипра.

Кокорин выступал за флорентийцев с января 2021 года. С тех пор нападающий поучаствовал в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.