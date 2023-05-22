Главный тренер «Ариса» Шпилевский о чемпионстве: «Горд за то, что мы смогли сделать за короткий срок»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский поделился эмоциями после победы в чемпионате Кипра.

«Ну, радость, гордость за то, что мы сумели сделать за короткий срок. Ребята фантастически выложились с первого дня. Верили в то, что мы делаем. Было одно наслаждение с ними работать. Думаю, что мы заслужили это», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

Чемпионство стало для «Ариса» первым в истории клуба. В следующем сезоне команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов.