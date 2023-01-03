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Сегодня, 19:53

Тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия о переходе Роналду: «Я очень счастлив»

Руди Гарсия поделился эмоциями после перехода Роналду в «Аль-Наср»
Руслан Минаев
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Презентация Криштиану Роналду.
Фото ФК «Аль-Наср»

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия поделился эмоциями после перехода Криштиану Роналду.

«Как я себя чувствую? Я очень счастлив», — сказал Гарсия на пресс-конференции.

Специалист прокомментировал и ажиотаж вокруг приезда португальца.

«Обычно я общаюсь перед 3-4 журналистами. Пожалуйста, теперь каждый может прийти после игры, чтобы рассказать о голе Криштиану. Он пример для подражания, все это знают.

Моя цель — сделать Криштиану счастливым, и я хочу, чтобы ему нравилось играть в «Аль-Насре» и побеждать с клубом. Для меня, как и для всех в команде, большая честь приветствовать Криштиану», — добавил он.

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» 30 декабря, соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
Руди Гарсия
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