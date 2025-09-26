Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

26 сентября 2025, 13:59

Глава Турецкой футбольной федерации Хаджиосманоглу призвал ФИФА и УЕФА отстранить Израиль

Алина Савинова

Президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу направил письмо в ФИФА и УЕФА, в котором потребовал немедленно отстранить клубы и сборную Израиля от соревнований, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NTV Spor.

По мнению Хаджиосманоглу, спортивный мир и футбольные институты слишком долго оставались безмолвными к действиям, которые совершает Израиль.

«Годами гуманитарные организации поднимают вопрос о смертях и страданиях, вызванных действиями Израиля. Каждый день гибнет все больше невинных людей. Теперь пришло время ФИФА и УЕФА действовать. Израиль должен быть немедленно отстранен от всех спортивных соревнований», — говорится в письме.

Футболисты &laquo;Маккаби&raquo; после матча с &laquo;Пафосом&raquo; в&nbsp;отборе Лиги чемпионов.США надавили на УЕФА. Израиль решили не отстранять от международных турниров

23 сентября состоялся исполком УЕФА, на котором, по информации Israel Hayom, организация приняла решение не отстранять клубы и сборную Израиля, несмотря на давление со стороны США.

В четверг The Times сообщил, что большинство членов исполнительного комитета УЕФА высказываются за отстранение израильских команд от международных турниров. Такое решение может быть принято на следующей неделе.

Источник: РИА Новости
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная Израиля по футболу
УЕФА
ФИФА
Читайте также
В Карелии пропали двое детей 11 и 13 лет
Клопп близок к назначению главным тренером сборной Германии после отставки Нагельсманна
Средства ПВО сбили пять беспилотников на подлете к Москве
Путин указал на снижение спроса на иностранную валюту в России
Велогонщица Ростовцева рассказала о возвращении в спорт после родов
Головин может оказаться в «Зените» или «Спартаке», ЦСКА готовит обмен вратарей. Главные трансферные слухи за 13 июля
Популярное видео
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Марибор» уволил главного тренера Джаловича спустя 16 дней после назначения из-за драки на тренировке

Агент Кокорина сообщил, что футболист будет готов выйти на поле через полтора месяца

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости