Глава Турецкой футбольной федерации Хаджиосманоглу призвал ФИФА и УЕФА отстранить Израиль

Президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу направил письмо в ФИФА и УЕФА, в котором потребовал немедленно отстранить клубы и сборную Израиля от соревнований, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NTV Spor.

По мнению Хаджиосманоглу, спортивный мир и футбольные институты слишком долго оставались безмолвными к действиям, которые совершает Израиль.

«Годами гуманитарные организации поднимают вопрос о смертях и страданиях, вызванных действиями Израиля. Каждый день гибнет все больше невинных людей. Теперь пришло время ФИФА и УЕФА действовать. Израиль должен быть немедленно отстранен от всех спортивных соревнований», — говорится в письме.

23 сентября состоялся исполком УЕФА, на котором, по информации Israel Hayom, организация приняла решение не отстранять клубы и сборную Израиля, несмотря на давление со стороны США.

В четверг The Times сообщил, что большинство членов исполнительного комитета УЕФА высказываются за отстранение израильских команд от международных турниров. Такое решение может быть принято на следующей неделе.