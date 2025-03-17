Футбол
17 марта, 14:26

Дюков: «Вполне возможно, что возвращение России на международные турниры произойдет в этом году»

Даниил Аршавский

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высоко оценил возможность возвращения российских клубов и сборных к участию в международных турнирах в 2025 году.

«В целом, возвращение, безусловно, произойдет. Вполне возможно, что в этом году. Такая вероятность есть», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».

Ранее президент РПЛ Александр Алаев с оптимизмом высказывался о возможном возвращении России на мировую арену.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.

Источник: «РБ Спорт»
  • bvp

    Трампушка поможет.

    17.03.2025

  • spartsmen

    Видимо, скоро пересидент со своей шоблой перелягут из-под китаёз под пиндосов. Вместе с редкоземельными металлами.

    17.03.2025

  • оппонент

    В игры Дружбы, разве, что. С участием Никарагуа, Сомали и какого-нибудь Непала.

    17.03.2025

  • ViktorDiktor®

    Верю дяде Саше: слово, что олово)

    17.03.2025

  • Gordon

    По факту верно, но материться ни к чему

    17.03.2025

  • m33

    Ты бы ещё сказал что вероятность возвращения ровно 50 процентов. Либо будет, либо нет)))

    17.03.2025

  • Berkut-7

    Ну де факто да, полноцнным царём так и не стал, остался всё тем же шпионом из разведки.

    17.03.2025

  • Gordon

    Более нелепого руководителя история РФС ещё не знала )

    17.03.2025

  • Gordon

    Конечно, есть. Есть и вероятность, что сборная водокачки обыграет какой-нибудь "Реал" )

    17.03.2025

  • Gordon

    Нет у нас Царя. К сожалению.

    17.03.2025

  • Berkut-7

    КОнечно возможно, царь со своей свитой продаст интересы России в очередной раз и России позволят , как собачке с улицы зайти в европейский дом , погреться на коврике , и всё это будут называть выгодным партнёрством с ЗАпадом....я такое не раз видел уже.

    17.03.2025

  • Sehrgut

    Справедливости ради - Спартак просьба возвращать сразу же в 1/8 плей офф Лиги Европы :trophy: :triangular_flag_on_post: :relieved: :exclamation: :exclamation: :exclamation: Откуда его бессовестно исключили не по спортивной причине..

    17.03.2025

  • Блажен кто верует, завтра узнаем.

    17.03.2025

  • al-an-ko

    А возможно не произойдёт. Бла бла бла

    17.03.2025

  • greyk

    Так какова вероятность встретить динозавра на улице? Как же задолбали эти 3,14стаполы

    17.03.2025

