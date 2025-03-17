Дюков: «Вполне возможно, что возвращение России на международные турниры произойдет в этом году»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высоко оценил возможность возвращения российских клубов и сборных к участию в международных турнирах в 2025 году.

«В целом, возвращение, безусловно, произойдет. Вполне возможно, что в этом году. Такая вероятность есть», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».

Ранее президент РПЛ Александр Алаев с оптимизмом высказывался о возможном возвращении России на мировую арену.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.