Рохус Шох высказался о лимите на легионеров в Казахстане

Глава Профессиональной футбольной лиги Казахстана Рохус Шох рассказал о лимите на легионеров в местном чемпионате.

«Есть разные мнения. Я всегда сторонник того, чтобы была свободная конкуренция, но вы посмотрите, что даже Россия с большим количеством школ и академий не может обеспечить свою премьер-лигу нужным количеством квалифицированных футболистов», — приводит слова Шоха «РБ Спорт».

Также глава Профессиональной футбольной лиги Казахстана заявил, что сейчас в стране не стоит вопрос о смягчении или ужесточении лимита на легионеров.

«Сейчас в Казахстане остро не стоит вопрос о смягчении лимита на легионеров. Все понимают, что и ужесточать тоже не стоит. Выбор качественных игроков для сборной Казахстана сейчас нельзя назвать широким. С этой точки зрения на данном этапе лимит, наверное, оправдан в том формате, в котором он принят», — заявил Шох.

В Казахстане разрешается включить в заявку на сезон восемь иностранных игроков, но лишь пятеро могут выйти на поле одновременно.