«Гиресунспор» с Шапи сыграл вничью с «Коньяспором» и набрал первое очко в сезоне
Состоялся матч пятого тура чемпионата Турции, в котором «Гиресунспор» принимал «Коньяспор». Матч завершился нулевой ничьей.
Клуб, за который выступает российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, набрал первое очко в сезоне. Россиянин вышел на поле в основном составе и был заменен на 76-й минуте.
После пяти туров «Гиресунспор» поднялся с последнего места в турнирной таблице и теперь занимает 18-е место в турецкой суперлиге, имея в своем активе 1 очко.
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