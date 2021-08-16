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«Галатасарай» обыграл «Гиресунспор» на старте чемпионата Турции

16 августа 2021, 23:59
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В матче первого тура чемпионата Турции «Галатасарай» на выезде победил «Гиресунспор» (2:0).

В составе победителей отличились Мбай Диань и Александру Чикылдэу.

Чемпионат Турции. Суперлига

1-й тур

«Гиресунспор» — «Галатасарай» — 0:2 (0:2)

Голы: Диань, 31, Чикылдэу, 45+2, с пенальти

Нереализованный пенальти: Диань, 40.

Удаления: Тут, 45 — Маркан, 63

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Евгений Петров все материалы автора

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