«Галатасарай» обыграл «Гиресунспор» на старте чемпионата Турции
16 августа 2021, 23:59
В матче первого тура чемпионата Турции «Галатасарай» на выезде победил «Гиресунспор» (2:0).
В составе победителей отличились Мбай Диань и Александру Чикылдэу.
Чемпионат Турции. Суперлига
1-й тур
«Гиресунспор» — «Галатасарай» — 0:2 (0:2)
Голы: Диань, 31, Чикылдэу, 45+2, с пенальти
Нереализованный пенальти: Диань, 40.
Удаления: Тут, 45 — Маркан, 63
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