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Гиггз отрицает нападение на свою девушку

13:50
Райан Гиггз и Кейт Гревилл. Фото ФУ «МЮ»
Райан Гиггз и Кейт Гревилл. Фото ФУ «МЮ»
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Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз отрицает нападение на свою девушку Кейт Гревилл, сообщает The Sun.

По сведениям источника, 46-летний специалист сотрудничает с полицией и будет продолжать помогать органам правопорядка в текущем расследовании.

Гиггз был задержан после инцидента в воскресенье и после допроса освобожден под залог до завершения расследования. Из участка валлиец вышел в понедельник днем.

Гиггз встречается со своей девушкой Кейт с 2017 года.

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