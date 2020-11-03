Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз отрицает нападение на свою девушку Кейт Гревилл, сообщает The Sun.

По сведениям источника, 46-летний специалист сотрудничает с полицией и будет продолжать помогать органам правопорядка в текущем расследовании.

Гиггз был задержан после инцидента в воскресенье и после допроса освобожден под залог до завершения расследования. Из участка валлиец вышел в понедельник днем.

Гиггз встречается со своей девушкой Кейт с 2017 года.