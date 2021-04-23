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Гиггз не признает себя виновным в нападении на двух женщин

21:42
Райан Гиггз. Фото Reuters
Райан Гиггз. Фото Reuters
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Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал обвинения в нападении на двух женщин.

«Я полностью уважаю правовую процедуру и понимаю всю серьезность обвинений. Я собираюсь очистить свое имя и не буду признавать себя виновным в суде.

Хочу пожелать Роберту Пейджу, тренерскому штабу, игрокам и болельщикам сборной успехов на чемпионате Европы», – приводит слова Гиггза BBC.

Гиггза обвиняют в нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке Кейт Гревилл и нападении на еще одну девушку в ноябре 2020 года.

23 апреля футбольная ассоциация Уэльса отстранила его от должности главного тренера сборной. На Евро-2020 с валлийцами будет работать Роберт Пейдж, его помощником станет Альберт Штуйвенберг.

Сборная Уэльса на чемпионате Европы сыграет в группе А с командами Италии, Швейцарии и Турции.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/news/uk-wales-56864731

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