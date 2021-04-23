Гиггз не признает себя виновным в нападении на двух женщин
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал обвинения в нападении на двух женщин.
«Я полностью уважаю правовую процедуру и понимаю всю серьезность обвинений. Я собираюсь очистить свое имя и не буду признавать себя виновным в суде.
Хочу пожелать Роберту Пейджу, тренерскому штабу, игрокам и болельщикам сборной успехов на чемпионате Европы», – приводит слова Гиггза BBC.
Гиггза обвиняют в нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке Кейт Гревилл и нападении на еще одну девушку в ноябре 2020 года.
23 апреля футбольная ассоциация Уэльса отстранила его от должности главного тренера сборной. На Евро-2020 с валлийцами будет работать Роберт Пейдж, его помощником станет Альберт Штуйвенберг.
Сборная Уэльса на чемпионате Европы сыграет в группе А с командами Италии, Швейцарии и Турции.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю