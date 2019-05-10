"Гент" вырвал победу в матче со "Стандардом"

"Гент" обыграл "Стандард" (3:2) в матче седьмого тура чемпионской группы чемпионата Бельгии.

В составе победителей дубль сделал Жонатан Давид, еще один мяч забил Брехт Деягере. У "Стандарда" забивали Самюэль Бастьен и бывший футболист "Рубина" Максим Лестьенн.

"Гент" набрал 29 очков и занимает шестое место. "Стандард" на четвертой позиции - 36 очков.

Чемпионат Бельгии

Чемпионская группа

7-й тур

"Стандард" - "Гент" - 2:3 (1:1)

Голы: Бастьен, 30, Лестьенн, 81 – Деягере 13, Давид, 64, 90+5