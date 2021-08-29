«Гент» разгромил «Брюгге» со счетом 6:1

Действующий чемпион Бельгии «Брюгге» потерпел поражение от «Гента» (1:6) в матче шестого тура чемпионата страны.

После этой игры «Брюгге» занимает третье место, имея в активе 11 очков. У «Гента» семь очков и девятое место.

Чемпионат Бельгии

6-й тур

«Гент» — «Брюгге» — 6:1 (3:0)

Голы: Тиссаудали, 9, Де Сарт, 15, с пенальти, Фортуна, 38, Безус, 61, Депуатр, 66, Миньоле, 79, в свои ворота — Фанакен, 65