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«Гент» разгромил «Брюгге» со счетом 6:1

17:18
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Действующий чемпион Бельгии «Брюгге» потерпел поражение от «Гента» (1:6) в матче шестого тура чемпионата страны.

После этой игры «Брюгге» занимает третье место, имея в активе 11 очков. У «Гента» семь очков и девятое место.

Чемпионат Бельгии

6-й тур

«Гент» — «Брюгге» — 6:1 (3:0)

Голы: Тиссаудали, 9, Де Сарт, 15, с пенальти, Фортуна, 38, Безус, 61, Депуатр, 66, Миньоле, 79, в свои ворота — Фанакен, 65

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Евгений Петров все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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