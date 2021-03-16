«Брюгге» разгромил «Гент» и продолжает лидировать в чемпионате Бельгии

«Брюгге» выиграл у «Гента» (4:0) в матче 28-го тура чемпионата Бельгии.

В составе победителей дубль сделал Бас Дост. Также отличились Шарль де Кетеларе и Даниэль Перес.

«Брюгге» набрал 70 очков и занимает первое место. У «Гента» 40 очков и 11-я позиция.

Чемпионат Бельгии

28-й тур

«Гент» — «Брюгге» — 0:4 (0:0)

Голы: Дост, 52, 67, де Кетеларе, 63, Перес, 80