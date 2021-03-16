«Брюгге» разгромил «Гент» и продолжает лидировать в чемпионате Бельгии
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«Брюгге» выиграл у «Гента» (4:0) в матче 28-го тура чемпионата Бельгии.
В составе победителей дубль сделал Бас Дост. Также отличились Шарль де Кетеларе и Даниэль Перес.
«Брюгге» набрал 70 очков и занимает первое место. У «Гента» 40 очков и 11-я позиция.
Чемпионат Бельгии
28-й тур
«Гент» — «Брюгге» — 0:4 (0:0)
Голы: Дост, 52, 67, де Кетеларе, 63, Перес, 80
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