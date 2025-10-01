Генсек РФС Митрофанов: «Я не за отстранение Израиля, я за восстановление России»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал возможное отстранение Израиля от международных турниров.

— Я не за отстранение Израиля. Я за восстановление России в правах. Нам важно разобраться со своей ситуацией, ее разрешить.

29 сентября The Guardian сообщил, что на этой неделе должно пройти голосование исполкома УЕФА, по итогам которого мужская и женская сборные Израиля будут отстранены от участия в Лиге наций-2025/26, а «Маккаби» из Тель-Авива — от матчей в Лиге Европы. Однако израильские команды продолжат выступать на соревнованиях, которые проводятся в сотрудничестве с ФИФА.