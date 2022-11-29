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Гендиректор «Кармиотисса» — о словах начальника команды: «Яннис опроверг? Он уже не работает в клубе»

Гендиректор «Кармиотисса» высказался о возможном трансфере Дзюбы
Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Кармиотисса» Антонис Антониус в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в клуб.

Ранее начальник кипрского клуба «Кармиотисса» Яннис Виоларис опроверг возможное подписание контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

«Начальник команды Яннис Виоларис сказал, что ничего не знает о Дзюбе? Он уже не работает в клубе. Могу сказать, что Дзюба — отличный, фантастический игрок. Не могу ничего комментировать касательно потенциального перехода», — сказал Антониус «СЭ».

Артем Дзюба является свободным агентом. Футболист с августа выступал за «Адану Демирспор», в составе которого забил 1 гол в 5 матчах. В начале ноября россиянин расторг контракт с клубом.

В чемпионате Кипра выступает еще один российский нападающий — Александр Кокорин, который играет за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины».

Артем Дзюба
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