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Гендиректор «Кармиотисса» — об интересе к Дзюбе: «Кто не хочет такого фантастического форварда?»

Гендиректор «Кармиотисса» рассказал, следит ли клуб за Дзюбой
Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Кармиотисса» Антонис Антониус в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответили на вопрос о том, следит ли клуб за российским нападающим Артемом Дзюбой.

«Следим ли мы за Дзюбой? Кто не следит за ним! Если вы имеете дело с таким фантастическим нападающим, кто не хочет его. Заиграет ли он на Кипре как Кокорин? Кокорин очень успешен. Однако повторюсь, пока не могу комментировать никакие потенциальные трансферы», — сказал Антониус «СЭ».

Артем Дзюба является свободным агентом. Футболист с августа выступал за «Адану Демирспор», в составе которого забил 1 гол в 5 матчах. В начале ноября россиянин расторг контракт с клубом.

В чемпионате Кипра выступает еще один российский нападающий — Александр Кокорин, который играет за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины».

Артем Дзюба
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