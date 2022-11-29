Генеральный менеджер «Кармиотисса» Антонис Антониус в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответили на вопрос о том, следит ли клуб за российским нападающим Артемом Дзюбой.

«Следим ли мы за Дзюбой? Кто не следит за ним! Если вы имеете дело с таким фантастическим нападающим, кто не хочет его. Заиграет ли он на Кипре как Кокорин? Кокорин очень успешен. Однако повторюсь, пока не могу комментировать никакие потенциальные трансферы», — сказал Антониус «СЭ».

Артем Дзюба является свободным агентом. Футболист с августа выступал за «Адану Демирспор», в составе которого забил 1 гол в 5 матчах. В начале ноября россиянин расторг контракт с клубом.

В чемпионате Кипра выступает еще один российский нападающий — Александр Кокорин, который играет за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины».