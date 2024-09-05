Гендиректор «Юнайтед» — о Промесе: «По футбольным меркам это сейчас самый лучший игрок ОАЭ»

Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переходе в клуб экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

5 сентября пресс-служба клуба официально объявила о переходе 32-летнего нидерландца.

«Я молодой спортивный менеджер. Подписание Промеса вызывает эмоции внутри. Но мы стараемся сразу же переходить к делу. И мы хотим поддержать Квинси, чтобы этот трансфер в конце сезона оказался удачным для «Юнайтед» и Промеса. Мы понимаем, что по футбольным меркам это сейчас самый лучший игрок ОАЭ. Держим кулачки, чтобы он быстрее набрал форму, вышел на поле, сделал первое касание и результативное действие», — сказал Чебану «СЭ».

«Спартак» объявил об уходе Промеса в связи с окончанием контракта 1 июля. 32-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провел 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.