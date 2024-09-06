Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Чебану о подписании Промеса: «Это решение было принято душой и сердцем»

Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану в интервью «СЭ» рассказал, почему клуб решил подписать нападающего Квинси Промеса несмотря на два уголовных дела.

В четверг, 5 сентября, пресс-служба клуба официально объявила о переходе 32-летнего нидерландца.

«Иногда в этой жизни мы принимаем решения головой, а иногда — душой и сердцем. На уровне совета директоров и управления клуба это решение было принято именно душой и сердцем. Мы — такие люди, это особенность «Юнайтед». Остальные моменты можно долго обсуждать. Есть юридический аспект, где происходит апелляция, соответственно, нет финального решения. На территории ОАЭ Квинси находится на законных основаниях. Третий юридический аспект — правила ФИФА. Для регистрации игрока нужен контракт и трансферный сертификат. Надеюсь, что завтра он будет отправлен, и мы сможем заявить Промеса на сезон», — сказал Чебану «СЭ».

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с московским клубом, из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.