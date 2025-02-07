В «Кабилии» оценили подписание Ивана Игнатьева: «Нам нужен такой нападающий»

Генеральный директор «Кабилии» Хаким Медан прокомментировал «СЭ» подписание контракта с нападающим Иваном Игнатьевым. 6 февраля алжирский клуб объявил о подписании 26-летнего нападающего.

«Мы рады видеть Ивана Игнатьева в составе нашей команды. Это игрок нам был интересен. Нам нужен такой нападающий. Верим, что у Ивана все получится в нашем клубе», — сказал Медан «СЭ».

В этом сезоне Игнатьев сыграл в 19 матчах за армянский клуб, забил 13 голов и сделал 5 голевых передач. Ранее форвард выступал за «Сочи», «Локомотив», «Рубин», Крылья Советов» и «Краснодар».