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7 февраля 2025, 11:55

В «Кабилии» оценили подписание Ивана Игнатьева: «Нам нужен такой нападающий»

В «Кабилии» оценили подписание Ивана Игнатьева
Константин Белов
Корреспондент

Генеральный директор «Кабилии» Хаким Медан прокомментировал «СЭ» подписание контракта с нападающим Иваном Игнатьевым. 6 февраля алжирский клуб объявил о подписании 26-летнего нападающего.

«Мы рады видеть Ивана Игнатьева в составе нашей команды. Это игрок нам был интересен. Нам нужен такой нападающий. Верим, что у Ивана все получится в нашем клубе», — сказал Медан «СЭ».

В этом сезоне Игнатьев сыграл в 19 матчах за армянский клуб, забил 13 голов и сделал 5 голевых передач. Ранее форвард выступал за «Сочи», «Локомотив», «Рубин», Крылья Советов» и «Краснодар».

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Иван Игнатьев
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