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Сегодня, 18:25

Гендиректор «Юнайтед» — о затяжке регистрации Промеса: «Никаких оснований для незаявления нет»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану ответил на вопрос «СЭ» о регистрации нападающего Квинси Промеса в клубе.

«Федерация не заявляет. Мяч на их стороне. Пытаемся их пинать. Никаких оснований для незаявления игрока у них нет и не может быть. Ждем», — сказал Чебану «СЭ».

В четверг, 5 сентября, клуб ОАЭ «Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Промесом.

В феврале футболист был задержан в Дубае, куда прибыл на сборы с московским клубом, из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

Квинси Промес
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