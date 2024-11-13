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Сегодня, 14:13

Гендир «Юнайтед» из Дубая о Промесе: «Очень рады, что Квинси отлично начал в нашей команде»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану в комментарии для «СЭ» оценил результативность нападающего Квинси Промеса за клуб.

«Мы очень рады, что Квинси отлично начал в нашей команде, три матча — три мяча. В первых двух играх он забил победные голы. В последнем матче мы не так хорошо сыграли, проиграли лидерам. Что касается формы, то всей команде есть куда расти. Сейчас у нас двухнедельная пауза на сборные, поэтому есть время набрать еще лучшую форму. Нужно во всех следующих играх забивать и набирать очки. Очень надеемся, что Квинси еще ярче будет выглядеть, как и вся команда, на поле», — сказал Чебану «СЭ».

В четверг, 5 сентября, клуб ОАЭ «Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Промесом.

Промес провел за «Юнайтед» три матча и забил три гола.

Квинси Промес
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