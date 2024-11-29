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Сегодня, 13:10

Гендиректор «Црвены Звезде» рассказал о танце с Прядкиным под «Катюшу»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич прокомментировал «СЭ» видео с экс-президентом РПЛ Сергеем Прядкиным, где функционеры исполняли песню «Катюша».

«Да, это был Сергей Прядкин! Больше 25 лет дружим. Мы как братья! Он смотрел матч «Црвены» по моему приглашению», — сказал Терзич «СЭ».

После победы над «Штутгартом» (5:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич исполнил строчки из песни «Катюша».
«Црвена Звезда» провела 5 матчей в Лиге чемпионов и заработала 3 очка, заняв 31-е место в общей таблице.

В чемпионате Сербии белградский клуб уверенно лидирует: после 14 туров у него 40 очков.

ФК Црвена Звезда
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