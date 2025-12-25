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25 декабря 2025, 09:10

Гендиректор «Ариса» Гогнидзе: «Кокорин вернулся в строй и с Нового года будет набирать форму»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе ответил на вопрос о ходе восстановления нападающего кипрского клуба Александра Кокорина.

34-летний россиянин пропустил большую часть сезона-2025/26 из-за мышечного повреждения.

«У Александра все хорошо, он вернулся в строй и с Нового года будет, скажем так, набирать форму через матчи. Увидим его на поле, и будет заниматься в общей группе», — цитирует Гогнидзе «РБ Спорт».

Кокорин выступает за «Арис» с лета 2022 года. Кипрский клуб дважды брал россиянина в аренду у «Фиорентины», а затем подписал на правах свободного агента летом 2024 года.

В общей сложности форвард провел в «Арисе» 98 матчей, забил 33 гола и сделал 17 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
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Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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