"Гэлакси" без Ибрагимовича обыграл "Орландо", Нани не реализовал пенальти

"Лос-Анджелес Гэлакси" на выезде переиграл "Орландо Сити" в матче регулярного чемпионата MLS (1:0). Единственный гол забил экс-полузащитник "Барселоны" Хонатан Дос Сантос. На 32-й минуте встречи экс-вингер "Манчестер Юнайтед" Луиш Нани не реализовал пенальти.
Напомним, форвард "Гэлакси" Златан Ибрагимович пропускает игру из-за дисквалификации за нападение на вратаря.
MLS
Регулярный чемпионат
"Орландо Сити" - "Лос-Анджелес Гэлакси" - 0:1 (0:1)
Гол: Хонатан Дос Сантос, 19.
Нереализованный пенальти: Нани (О), 32 (вратарь).
🚫 NAH, NANI 🚫@BinghamDb with the huge penalty save! #ORLvLA pic.twitter.com/xQncj7SX2l— LA Galaxy (@LAGalaxy) 24 мая 2019 г.
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