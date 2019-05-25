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"Гэлакси" без Ибрагимовича обыграл "Орландо", Нани не реализовал пенальти

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"Лос-Анджелес Гэлакси" на выезде переиграл "Орландо Сити" в матче регулярного чемпионата MLS (1:0). Единственный гол забил экс-полузащитник "Барселоны" Хонатан Дос Сантос. На 32-й минуте встречи экс-вингер "Манчестер Юнайтед" Луиш Нани не реализовал пенальти.

Напомним, форвард "Гэлакси" Златан Ибрагимович пропускает игру из-за дисквалификации за нападение на вратаря.

MLS

Регулярный чемпионат

"Орландо Сити" - "Лос-Анджелес Гэлакси" - 0:1 (0:1)

Гол: Хонатан Дос Сантос, 19.

Нереализованный пенальти: Нани (О), 32 (вратарь).

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