Газзаев: «Думаю, Антон Миранчук спокойно может играть в «Сьоне»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал переход экс-полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Думаю, он спокойно может играть в «Сьоне». Его квалификация и мастерство не вызывают у меня никаких сомнений. Так что я желаю ему самого лучшего и успехов», — приводит слова Газзаева Metaratings.ru.

Миранчук перешел в швейцарский клуб в качестве свободного агента. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до лета 2026 года, Миранчук будет выступать под 10-м номером.