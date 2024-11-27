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Сегодня, 16:55

Газзаев поддержал кандидатуру Кавелашвили на пост президента Грузии: «Миша — настоящий патриот своей страны»

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Бывший главный тренер «Алании» Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» поделился мнением о выдвижении экс-футболиста Михаила Кавелашвили на пост президента Грузии.

«Миша — настоящий патриот своей страны, он не случайно выдвинут. Он был у меня в «Алании» и проявил себя с самой лучшей стороны: и с человеческой точки зрения, и как большой профессионал, который получил приглашение в «Манчестер Сити», а затем вернулся в Грузию. Хочу пожелать ему огромной удачи. Это настоящий человек и патриот своего государства.

Бывшие футболисты занимают должности в Грузии? Каха Каладзе, Кавелашвили — это спортсмены, которые прославляют свою родину. Кто-то в Италии, кто-то в Англии, кто-то в Осетии. Я считаю, что это достойные люди, которые с честью выполняют свой гражданский долг», — сказал Газзаев «СЭ».

Кавелашвили наиболее известен по выступлениям за такие клубы, как «Динамо» Тбилиси, «Спартак-Алания», «Манчестер Сити» и «Грассхоппер». В составе владикавказской команды он стал чемпионом России-1995 под руководством Газзаева.

За сборную Грузии форвард провел 46 матчей и забил девять мячей.

Дарик Агаларов

ФК Алания (Владикавказ)
Валерий Газзаев
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