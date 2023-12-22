Газизов: «Если российский футболист мечтает играть в Европе, то нужно уезжать и пробовать»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о возможном отъезде российских игроков в европейские клубы.

«Если человек мечтает играть в лучших клубах Европы и его уровень позволяет на это рассчитывать, то надо уезжать и пробовать. Если российские игроки будут блистать в европейских чемпионатах, это в своем роде будет открывать окно в Россию. Когда Головина признают лучшим во Франции, все же знают, что он не французский игрок, а российский. Это говорит о силе нашего футбола», — заявил Газизов «РБ Спорт».

Сейчас в топ-5 чемпионатах Европы выступают 4 футболиста из России: Александр Головин, Далер Кузяев, Алексей Миранчук и Арсен Захарян.

Головин выступает за «Монако», сыграв за клуб в этом сезоне 15 матчей. За это время хавбек забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. Кузяев играет в «Гавре». За французский клуб полузащитник провел 17 матчей, в которых оформил 2 гола. Миранчук из «Аталанты» принял участие в 7 играх этого сезона, в которых 1 раз поразил ворота соперников и 2 раза отдал результативные пасы. На счету Захаряна, выступающего за «Реал Сосьедад», 11 сыгранных встреч и 1 голевая передача.