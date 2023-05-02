Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:25

Гасанов заявил, что поля в Узбекистане лучше, чем в России

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Сурхана» Шамиль Гасанов рассказал об условиях и инфраструктуре в Узбекистане.

«Условия неплохие. И стадионы, и поля — искусственных газонов лично я не видел. Поля, на мой взгляд, здесь даже лучше, чем в России. В марте-апреле почти все поля в России не в самом хорошем состоянии из-за погоды, а здесь — уже плюс 30. Ну и стадионы, как уже сказал, тоже неплохие. В плане жизни — тоже хорошие условия, жаловаться не на что. Я за свою карьеру многое повидал. Тренировочные поля, питание, восстановление — все на приличном уровне», — цитирует Гасанова Metaratings.ru.

Защитник перешел в «Сурхан» в январе 2023 года. Футболист пока не сыграл ни в одном матче за команду в чемпионате Узбекистана.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-anzhi-gasanov-polya-v-uzbekistane-na-moi-vzglyad-dazhe-luchshe-chem-v-rossii-247838/
Шамиль Гасанов
Футбол
3
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мирра Андреева проиграла Соболенко в четвертом круге турнира в Мадриде
ЦСКА впервые в истории остался без финала Лиги ВТБ. Щербенев решил в концовке
Умер модельер Валентин Юдашкин
В Польше заявили о планах добиться репараций от России
На почте во Внуково обнаружили автоматы Калашникова в посылке
Военный РФ рассказал о желании ВСУ бежать со своих позиций в Марьинке
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аленичев — о результативности Кокорина: «Еще бы он не заиграл на Кипре»

Веркаутерен назвал Черышева и Кокорина громкими именами в мировом футболе
Новости
RSS RSS
Все новости