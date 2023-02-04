Гарсия заявил, что «Аль-Наср» не зависит целиком от Роналду

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия заявил, что клуб не полностью зависит от нападающего Криштиану Роналду.

«Рад голу Криштиану Роналду и опечален удалением Андерсона Талиски. Мы добивались побед в матчах без Талиски, и мы не зависим целиком от Роналду. Нам нужно совершенствоваться в предстоящем периоде, потому что мы пропускали голы в последних двух матчах», — приводит слова Гарсии Alyaum.com.

В матче «Аль-Наср» — «Аль-Фатех» португалец забил гол с пенальти на 90+3-й минуте матча и спас свою команду от поражения.

37-летний Португальский форвард перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Оклад Роналду в саудовской команде составляет 200 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Его команда занимает 1-е место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 34 очка за 15 матчей.