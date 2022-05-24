Хамшик объявил о завершении карьеры в сборной Словакии

Полузащитник «Трабзонспора» Марек Хамшик объявил о прекращении выступлений за сборную Словакии.

«Это было непросто, я долго думал, но спустя 15 лет решил закрыть значимую и прекрасную часть своей футбольной карьеры. Я завершаю карьеру в национальной сборной. Это было долгое и красивое путешествие, которым я очень горжусь. Я тронут тем, что стал частью всех успехов сборной Словакии по футболу. Мне довелось быть частью команды, которая была на чемпионате мира 2010 года в Южной Африке, а в 2016 и 2021 годах присутствовала на чемпионатах Европы. Для меня было большой честью быть капитаном более чем в 50 матчах в составе сборной», — написал Хамшик в соцсетях.

34-летний хавбек выступал за сборную Словакии с 2007 года. На его счету 134 матча за национальную команду, в которых он забил 26 голов и сделал 20 результативных передач.